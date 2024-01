Scelta forte e quantomai opportuna del Napoli dopo la netta sconfitta rimediata per mano del Torino. Come raccolto da TMW, il club azzurro ha deciso di mandare la squadra in ritiro da domani fino alla prossima partita, il derby contro la Salernitana.

Non è ancora ufficiale, ma i calciatori sono d'accordo con la decisione della società: un modo per provare a ricompattarsi in un momento di forte crisi, sia di gioco che di risultati.