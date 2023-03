Napoli in festa, ciò che hanno creato questi tifosi nel loro condominio è fantastico! | VIDEO CN24

Nonostante la sconfitta contro la Lazio, in città non si fermano i preparativi per la probabile festa scudetto del Napoli a fine stagione. Sono settimane che è ormai partito il conto alla rovescia per poter festeggiare il titolo atteso da 33 anni.

Negli ultimi giorni è diventata virale sui social questa fantastica creazione di un gruppo di tifosi dello stesso condominio a Corso Novara, per l'esattezza all'incrocio con via Arenaccia e via Casanova, che hanno ricreato sui balconi la formazione titolare degli azzurri.

Nella giornata di ieri, il gruppo di tifosi guidato da "Giggetto", suo fratello Lorenzo e Rosario, hanno sistemato con l'aiuto del resto dei condomini anche un enorme striscione azzurro con riferimento al ciuccio azzurro del Napoli. Noi di CalcioNapoli24 siamo andati a trovarli proprio nel momento dell'esposizione del nuovo striscione. Clicca su play per guardare il video: