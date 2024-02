"Napoli in crisi per il mio brutto carattere?" De Laurentiis risponde così | VIDEO

Napoli - Aurelio De Laurentiis ha risposto anche alla domanda del giornalista Mimmo Carratelli sul suo "brutto carattere", in conferenza stampa a Castel Volturno:Â

"L'ambiente Napoli non è sereno e c'è gente scontenta, la causa di tutto è il mio brutto carattere e ho la sicumera dell'arroganza? Le cose nel Napoli sono serenissime, ma tutte le persone che lavorano, e forse lei non ha interpretato la frase in cui dicevo di essere imprenditore e non prenditore: sono nel mondo dei gelati e me ne interesso, nel mondo delle automobili, nel mondo delle sale cinematografiche ed immobiliare, nel Napoli e nel Bari, nei film decido io cosa fare. Forse i successi li ho avuti sapendo interpretare ciò che voleva il pubblico. Forse questo può essere il detonatore che in una persona come lei, che ha frequentato il calcio mai interpretato come lo interpreto io. In altri club ci sono persone che hanno rapporti con i media e poi ci sono un miliardo di debiti. Io questo non lo tollererò mai. Forse non le piace che il calcio nel tempo sia diventato una industria dell'intrattenimento. Sono andato a vedere un film, ancora provavo emozioni nel vedere la storia interpretata da Paul Giamatti. Oppure il film di Lanthimos. Io vengo dal mondo dei sogni, interpreto il calcio come le persone che vogliono riscattarsi. I soldi però sono i i miei, quando mando a quel paese Kappa che non vende maglie in America, e dico a mia figlia di lavorare con me. Forse Armani si cacava sotto perchè aveva fatto sempre e solo la Nazionale, gli avevo chiesto EA7. Abbiamo avuto un successo senza precedenti, forse farò uno stadio ed un centro sportivo molto bello. Ma in una città dove ci sono stati fallimenti ed io ho portato la squadra in Europa senza imbrogliare, mi aspettavo che mi venisse riconosciuto. Io perchè posso mandare affan*ulo Tizio e Caio? Non ho scheletri negli armadi. Io dò sempre seguito alla ragione. Non sono l'uomo del compromesso, non lo sarò mai. Ho chiesto io di invitare Mimmo Carratelli, mi deve concedere di festeggiare: voglio una festa di compleanno per lei (ride, ndr). Sono io il problema? No, mi sarei fatto da parte. Chi mi conosce dice che non ho un brutto carattere e sono adorabile, altrimenti mia moglie mi sarebbe rimasta vicino? Io sono più svizzero di lei".