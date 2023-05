Oggi Napoli è stata straordinaria: migliaia di persone hanno colorato la città d'azzurro, hanno sfilato per la città e cantato cori per tutto il giorno, hanno dimostrato il proprio amore per la squadra prima durante e dopo la partita, anche dopo il pareggio di Dia che ha rimandato la festa scudetto. Questa domenica 30 aprile 2023 resterà nella storia della SSC Napoli, solo chi c'era può capire.

