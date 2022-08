Napoli-Girona, paura per Anguissa: si accascia al suolo dopo un pestone | FOTO

Napoli Girona Live: Franck Zambo Anguissa ha ricevuto un violento pestone durante una mischia in area di rigore su calcio d'angolo per il Girona. Paura per il centrocampista del Napoli che si è accasciato al suolo con le mani al volto: Anguissa ha necessitato dell'intervento dello staff medico del Napoli che si è subito precipitato sul terreno di gioco per assistere il calciatore.

Per fortuna sono bastati pochi minuti e Anguissa si è presto rialzato per continuare a giocare. Solo tanta paura, non sembra niente di grave.