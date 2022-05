Sono stati acquistati già 500 titoli di accesso, nei primi due giorni, dai supporter del Grifo per la trasferta di Napoli.

Tifosi Genoa allo stadio Maradona

La vendita dei biglietti Settore Ospiti (“Tribuna Ospiti”) per i residenti nella provincia di Genova è riservata ai possessori di tessera del tifoso Dna Genoa o away card Our Way. Il costo, tariffa intera, è di 35 euro. Lo riferisce, in una nota ufficiale, il Genoa.