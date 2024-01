Napoli Futsal, su Sky Sport la prima del 2024 per sfatare il tabù Aversa. Colini: “A Pesaro grandi ricordi, ora serve continuità”. Galletto: “Dimostrerò il mio valore”

Quindicesima giornata, ultima del girone di andata, del campionato di serie A New Energy. Gli azzurri giocheranno domani alle ore 18.15 al palazzetto dello sport di Aversa contro l’Italservice Pesaro. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport al canale 202.

Napoli Futsal riparte la stagione

Il Napoli, dopo la sesta sinfonia in trasferta contro la Came Treviso, dinanzi al proprio pubblico, ancora a secco di gioie, vuole aprire con una vittoria il 2024. Tanti infortuni hanno caratterizzato la prima parte di stagione, Ercolessi è tornato ad allenarsi con la squadra, altri stanno recuperando la condizione, qualche addio e volti nuovi per ricostruire un percorso che, nonostante tutto, vede i partenopei a sole due lunghezze dal secondo posto.

Di fronte ci sarà l’Italservice Pesaro, ex squadra dell’attuale tecnico del Napoli Fulvio Colini e non solo. Di quel team pluridecorato hanno fatto parte Salas, Borruto, De Luca, Bolo e Mancuso, ma per lo special one sarà la prima volta da avversario.

La squadra ospite, allenata da Fausto Scarpitti, dopo un inizio altalenante, è riuscita a risalire posizioni infilando un filotto di sei risultati utili consecutivi interrotto dalla sonora sconfitta per 5-1 contro la capolista Olimpus Roma. Attualmente all’ottavo posto in una classifica cortissima, a due punti dalla compagine partenopea, i rossoblù possono contare sui gol di Schiochet, miglior marcatore della rosa con 14 reti realizzati. Miguelin, Tonidandel (assente per squalifica), Canal e Belloni i giocatori di maggiore esperienza del roster.

La sfida sarà diretta da Giulio Colombin (Bassano del Grappa) e Luca Di Battista (Avezzano). Terzo arbitro, come previsto per le gare Sky, sarà Gianluca Rutolo (Chieti), al cronometro Fabrizio Andolfo (Ercolano).

Queste le parole in conferenza stampa del tecnico partenopeo: “Cerchiamo di trovare una continuità che ci sfugge, chiudere nel migliore dei modi il girone di andata e iniziare bene il 2024 è il nostro obiettivo. Posso solo ringraziare il Pesaro per i cinque anni trascorsi con loro, abbiamo raggiunto traguardi importanti. Ringrazierò sempre la famiglia Pizza ma domani saranno avversari e noi vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Bolo è un giocatore che tutti conoscevamo, un metronomo, è una garanzia perché ti garantisce un alto rendimento. Bellobuono, come tutti noi, ha avuto degli alti e bassi e in più un errore del portiere fa sicuramente più rumore, ma il suo valore è enorme e lo ha dimostrato. Sarà importante vincere anche per il piazzamento per le final eight di Coppa Italia: più in alto chiuderemo il girone di andata e, teoricamente, saremmo poi maggiormente avvantaggiati negli accoppiamenti”.

Galletto ha parlato così alla vigilia: “Domani sarà una gara importante, dobbiamo fare punti e abbiamo l’obbligo e il dovere di regalare una vittoria ai nostri tifosi. Contro il Viterbo siamo entrati in campo disattenti, per le altre gare casalinghe, invece, siamo stati anche sfortunati. Dobbiamo cercare di guardare avanti e mai indietro, siamo soddisfatti di quanto fatto finora, tuttavia, c’è anche un pizzico di rammarico. Ho iniziato la stagione con un problema fisico che mi ha tormentato, la società mi ha messo a disposizione le migliori cure, ora sto bene e voglio dimostrare il mio valore”.

Area Comunicazione Napoli Futsal

