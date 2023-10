Napoli Futsal, sassaiola dei napoletani contro i tifosi della Sandro Abate ad Avellino!

Attimi di tensione tra tifoserie durante il match di calcio a 5 tra la squadra del capoluogo, la Sandro Abate e la Napoli Futsal che si stava disputando questa sera, 31 ottobre, al Paladelmauro. A raccontarlo è l'edizione online de Il Mattino di Napoli:

"Durante il match, quando era in corso ancora il primo tempo sul risultato di 0-0, c'è stato un assalto della tifoseria partenopea contro quella avellinese. E' stato necessario l'invio di diverse pattuglie, sia dei Carabinieri che della Polizia, per riportare la calma. Un blitz in piena regola.

Nel corso del match si sarebbe verificata una sassaiola all'esterno dell'impianto da parte dei tifosi partenopei. La sassaiola ha danneggiato diverse vetture all'esterno del Paladelmauro. Sentendo i rumori all'esterno dello stadio i tifosi della Sandro Abate sono subito usciti dal palazzetto dello sport, ne sono nati tafferugli con l'opposta tifoseria che si sono protratti fino alle strade adiacenti. Solo il rapido intervento delle forze dell'ordine è riuscito a riportare la calma. Quattro persone sarebbero state bloccate. Sul posto anche un'ambulanza per soccorrere almeno 4 feriti. Diverse le vetture danneggiate parcheggiate nella zona. La gara sta proseguendo regolarmente".