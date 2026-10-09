Napoli-Frosinone, i convocati di Alvini: c'è un recupero importante in attacco
Notizie 18:15
Ufficiale, i convocati di Alvini per Napoli-Frosinone
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Ufficiale, i convocati di Alvini per Napoli-Frosinone
Ultime notizie Napoli - Il Frosinone di Massimiliano Alvini è pronto ad affrontare la SSC Napoli di Massimiliano Allegri: domani sera c'è l'impegno contro gli azzurri ed anche una novità importante che riguarda il reparto offensivo.
Antonio Raimondo è riuscito a superare i problemi fisici che nelle ultime settimane avevano messo in dubbio la sua disponibilità per la gara contro il Napoli di Max Allegri ed è regolarmente convocato.
Napoli-Frosinone, i convocati di Alvini
Sono 25 i giocatori convocati da mister Alvini per la partita Napoli-Frosinone in programma domani alle 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Di seguito l’elenco completo:
- Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri
- Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic
- Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid
- Attaccanti: Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Zerbin
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