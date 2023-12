Napoli-Frosinone di Coppa Italia, pronti 8 cambi con Lindstrom titolare

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli torna a vincere finalmente al Maradona. E’ accaduto col Braga, col Cagliari e adesso serve il tris in Coppa Italia col Frosinone.

Napoli-Frosinone, maxi turnover per Mazzarri

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, Walter Mazzarri ne approfitterà domani per dare minuti ai giocatori finora meno utilizzati come Gollini, Zanoli, Ostigard, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Raspadori e Simeone. Occhio puntati in particolare sull’ex Eintracht Francoforte che, pagato 25 milioni di euro, rischia di diventare un oggetto misterioso.