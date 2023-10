Stasera si gioca Napoli-Fiorentina, ottava giornata del campionato italiano di Serie A. Azzurri allo stadio Maradona, con il match in programma alle ore 20:45. I tornelli di Fuorigrotta sono già aperti e a circa 4 ore dal match sono già tantissimi i tifosi in fila per entrare allo stadio.

Anche stasera ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per sostenere la squadra in una partita difficile e importante.

