Questa sera al San Paolo andrà in scena Napoli-Fiorentina, anticipo della ventesima giornata di Serie A. Prima del riscaldamento degli azzurri, Milik viene omaggiato per le 100 presenze in maglia azzurra, con una maglia commemorativa, consegnata dal suo compagna di squadra Piotr Zielinski.

