Rudi Garcia, allenatore del Napoli, parlerà in conferenza stampa a Castel Volturno venerdì 6 ottobre, alle ore 13:30, in vista della sfida allo stadio Maradona contro la Fiorentina, in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:40, match valido per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024.