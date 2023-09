Napoli Femminile avanti in coppa Italia: a Roma fa tutto Banusic

A Roma decide Banusic (doppietta) ed il Napoli Femminile approda ai 16esimi di Coppa Italia. Caldo afoso allo stadio Raimondo Vianello e strenua resistenza della Res complici anche i due legni colpiti da Chmielinski (uno per tempo).

Napoli Femminile avanti in coppa Italia

Poi, a dieci dalla fine il primo gol in azzurro dell’attaccante svedese che poi nel recupero ha raddoppiato su rigore. Poco prima del 2-0 espulsa Mauri nelle fila della squadra di Seno, che per la prima stagionale ha dovuto rinunciare a Giai, Di Marino e Kobayashi. Partenopee qualificate al turno successivo nel quale le sfideranno in casa il Como (avversario domenica in terra lariana alle 12.30 per l’esordio in campionato).

