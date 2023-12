Il centrocampista danese sarebbe il primo obiettivo per gennaio di Napoli e Juventus. Il Tottenham manda un segnale chiaro.

Hojbjerg

Hojbjerg in campo con il Tottenham

Il centrocampista è stato schierato titolare dal Tottenham nella gara di oggi contro il Brighton. Un segnale chiaro di come gli Spurs non intendano cedere il loro giocatore a prezzo di saldo e tantomeno in prestito, formula particolarmente gradita ad entrambi i club italiani.

