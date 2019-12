Ultimissime calcio Napoli - Napoli obbligato a vincere a Udine. Per risalire la china e per non centrare l'ennesimo record negativo. E' infatti da quattro partite che gli azzurri non vincono fuori casa, e qualora seguisse un altro passo falso, la squadra di Carlo Ancelotti eguaglierebbe il precedente di Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, nel 2010, riuscì infatti a restare fermo alle cinque partite senza gioie lontano dallo stadio San Paolo.