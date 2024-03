Napoli, De Laurentiis crede all'ultimo obiettivo stagionale: ha fissato un premio alla squadra, ecco quale

Ultime notizie Champions League - Dopo l'eliminazione contro il Barcellona, il Napoli pensa al futuro. Questa Champions, in ogni caso, porterà al club azzurro circa 70 milioni di euro. Sarà un altro fatturato da record quello che si chiude il 30 giugno, con un altro utile importante.

Ma De Laurentiis crede al posizionamento Champions in Serie A e ha deciso di di fissare un premio. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"De Laurentiis non ha bisogno dei proventi Champions per progettare lavori per lo stadio e quelli per il centro sportivo. Ha riserva accumulate per 160 milioni, 80 milioni dell'ultimo utile di bilancio, un altro esercizio che si chiuderà con il segno positivo: la società è strutturata sotto il profilo finanziario per poter assorbire anche il colpo di una eventuale non partecipazione alla Champions: l'aver abbassato il monte ingaggi da 120 a 75-80 milioni dà sotto questo aspetto molta serenità. Ma De Laurentiis prepara un colpo: offrirà un premio alla squadra se riuscirà a ottenere la qualificazione in Champions".