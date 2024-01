Ultime news. Tracollo Napoli, non era mai successo nella storia del campionato italiano di calcio di Serie A.

Come fa notare oggi La Stampa, da quando il campionato italiano è tornato a 20 squadre nel 2004-2005 non era mai successo che la squadra campione d'Italia si fermasse a 28 punti dopo le prime 19 giornate di campionato. Al momento sono 22 i punti in meno rispetto alla passata stagione con Spalletti.