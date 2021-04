Napoli-Crotone termina 4-3. Sofferenza nel finale per gli azzurri che non è piaciuta al tecnico Gennaro Gattuso che verso fine partita è stato una furia a bordocampo per la gestione del risultato dei suoi. Il tecnico ha calciato una bottiglietta e urlato verso la panchina come si vede dalle immagini.

