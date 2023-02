Napoli-Cremonese, solito ballottaggio Lozano-Politano: chi è in pole

Napoli Calcio - Niente turnover per Luciano Spalletti: memore anche e soprattutto della disfatta in Coppa Italia, il tecnico non abbassa la guardia e rilancia la stessa squadra che ha vinto contro Roma e Spezia in vista di domenica per Napoli-Cremonese.

Napoli-Cremonese, ultime di formazione

Il che significa Meret tra i pali e linea difensiva che vedrà Di Lorenzo a destra, Kim e Rrahmani al centro e Mario Rui a sinistra. In mediana spazio al solito Lobotka in cabina di regia con Anguissa da una parte e Zielinski dall'altra.

In attacco Kvaratskhelia a sinistra, Osimhen al centro e ballottaggio eterno Lozano-Politano a destra: anche questa volta, tuttavia, potrebbe spuntare il messicano.