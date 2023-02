Calcio Napoli - Quella contro la Cremonese sarà una gara speciale per Alex Meret. Il portiere del Napoli taglierà il prestigioso traguardo delle 100 presenze in serie A. Di queste sono 86 le apparizioni in massima serie con il Napoli mentre la restante parte risale al periodo quando difendeva i pali della Spal. Quest'anno Meret si è ripreso finalmente la titolarità del ruolo dopo un biennio alle spalle di Ospina che ha lasciato gli azzurri da svincolato questa estate.