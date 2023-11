Napoli, confronto impietoso con l'anno scorso: 11 punti e 3 posizioni in classifica in meno

Ultime notizie. SSC Napoli, bilancio impietoso per Garcia. Il confronto con la scorsa stagione non lascia spazio ad interpretazioni e identifica chiaramente il fallimento della gestione Garcia. Confrontando la classifica di quest'anno con quella della scorsa stagione, infatti, il bilancio è fortemente negativo per il Napoli:

11 punti in meno rispetto allo scorso anno.

rispetto allo scorso anno. E tre posizioni in meno in classifica: l'anno scorso la squadra partenopea era prima con 32 punti, oggi è quarta a 21 punti.