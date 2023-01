"Napoli colera" durante la commemorazione di Vialli e Mihajlovic, l'On. Loizzo: "Una vergogna, chiederò audizione di Gravina!"

Notizie Napoli calcio. L'on Simona Loizzo deputato della Lega e membro della commissione cultura della Camera, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Sampdoria-Napoli ed i soliti cori contro Napoli. Mentre tutto lo stadio ricordava un uomo straordinario come Gianluca Vialli si levavano cori tipo "Napoli colera".  

Cori contro Napoli, l'on. Loizzo

"Come ho anticipato chieder√≤ l'audizione di Gravina - dice Loizzo - perch√© il nostro calcio offre negli stadi uno spettacolo vergognoso e fuori degli stadi risse anni ottanta. √ą stata sporcata la memoria di un grandissimo uomo come Vialli e d√¨ un altro grande uomo, come Mihajlovic, egli stesso vittima di razzismo becero da giocatore e allenatore"