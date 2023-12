Notizie calcio. Domani andrà in scena Napoli-Cagliari, gara in programma alle ore 18.00 allo stadio Maradona. Come sempre ci sarà l'occasione per vivere le emozioni dell'impianto di Fuorigrotta ben prima del calcio d'inizio.

La SSC Napoli, sui suoi canali social, annuncia: sarà Nicola Gavino a caricare il Maradona prima dell'inizio di Napoli-Cagliari.