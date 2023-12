Napoli-Cagliari, niente conferenza alla vigilia per Mazzarri: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Come comunicato dal club partenopeo, domani non ci sarà la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Cagliari di Walter Mazzarri: la società azzurra comunica che, come di consueto nella settimana della Champions, non vi sarà l'incontro con la stampa, avendo l'allenatore parlato già dopo la gara di Napoli-Braga in settimana.

Walter Mazzarri in conferenza stampa