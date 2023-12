Il Cagliari ha provato in tutti i modi a bloccare Victor Osimhen senza però riuscirci. L'attaccante ha segnato il gol del provvisorio 1-0 e ha servito l'assist decisivo per il 2-1 di Kvara. Come si legge sul report della Lega di Serie A per Napoli-Cagliari, VO9 è stato il calciatore più pressato dagli avversari con un indice pari all' 82%.