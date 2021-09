I tifosi del Benevento non mancheranno alla suggestiva amichevole di questa sera in programma al Maradona contro il Napoli. Ieri sera, come racconta Ottopagine, si è conclusa la prevendita destinata al settore ospiti: il dato definitivo è di 460 emissioni. C'è da dire che molti sostenitori giallorossi saranno presenti anche negli spazi destinati ai locali, considerata la vendita senza restrizioni di questo genere.