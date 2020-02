Prosegue la vendita libera per Napoli-Barcellona. Nelle ultime ore si è registrata una ulteriore impennata per quanto riguarda gli ultimi posti disponibili nei vari settori del San Paolo. Si va verso l'esaurimento la Curva B inferiore (un centinaio i biglietti restanti) mentre sono disponibili poche migliaia di biglietti per le Tribune e gli inferiori di Distinti e Curva A inferiore.