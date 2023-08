Napoli-Augsburg, test match per Frosinone: Osimhen ci sarà, senza correre rischi

Ultime notizie SSC Napoli - Si avvicina l'amichevole contro l'Augsburg e mancherà Kvaratskhelia. Mentre arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen dall'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"Al momento, Osi viene considerato arruolabile per l'amichevole di domenica con l'Ausburg. Vero, non ha senso correre rischi. Ma è anche vero che, per sua scelta, il vero Napoli ha fino adesso giocato non più di un'oretta insieme in un test match. Forse è arrivato il momento di iniziare a provare il Napoli di campionato. Anche se comporta correre qualche pericolo".