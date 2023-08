Napoli-Augsburg, probabile formazione: troppi infortunati, Rudi Garcia sceglie Raspadori-Simeone! Out Zielinski

Ultime notizie SSC Napoli - Lunga serie di piccoli infortuni per gli azzurri quando quest'oggi c'è Napoli-Augsburg, terza e penultima amichevole per Rudi Garcia a Castel di Sangro. E si è fermato anche Zielinski ieri per crampi durante una partitella a campo ridotto.

Napoli-Augsburg: probabile formazione

Oggi alle 18,30 l'amichevole con l'Augsburg, la penultima prima dell'esordio con il Frosinone, sarà senza tanti titolari: indisponibili Kvara, Osimhen e Anguissa e a questo punto improbabile che possa essere rischiato Zielinski. E allora Rudi Garcia cambierà ancora, secondo Il Mattino:

"Impegno non facile, visto le tante assenze. Probabile che Raspadori venga piazzato al posto di Kvara e Simeone al centro dell'attacco: Garcia ruoterà ancora gli uomini a proprio disposizione, tenendo conto che tra meno di due settimane sarà calcio vero".