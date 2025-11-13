Napoli-Atalanta rinviata al CASMS! Sospesa la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia
Decisione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive in vista della partita di Serie A Napoli Atalanta del 22 novembre 2025
Ultime notizie Serie A: novità importanti in vista di Napoli-Atalanta, prossima partita allo stadio Maradona in programma per sabato 22 novembre alle ore 20:45. L'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive - tenuto conto delle segnalazioni provenienti dalla Questura - ha deciso di sospendere la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia in attesa delle disposizioni specifiche da parte del CASMS.
Il Comitato di Analisi sulla Sicurezza delle Manifestazioni Sportive è chiamato dunque ad individuare adeguate misure di rigore per la partita Napoli-Atalanta. Nel frattempo, l'Osservatorio ha invitato la Lega a sospendere la vendita dei biglietti.
Con ogni probabilità, si andrà verso una limitazione alla trasferta per gli ultras dell'Atalanta. La decisione dell'Osservatorio potrebbe comportare un divieto di trasferta per i residenti in Lombardia o nella provincia di Bergamo. L'alternativa è che la vendita sia consentita, ma limitata strettamente al solo settore ospiti. Nei prossimi giorni il CASMS si esprimerà sulle limitazioni alla vendita di biglietti di Napoli-Atalanta.