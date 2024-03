Napoli-Atalanta, l'iniziativa dei tifosi a sostegno di Juan Jesus: maschere o tinte nere sul volto

Ultime notizie SSC Napoli - Verso Napoli-Atalanta, prossima sfida degli azzurri, pare che i tifosi stiano pensando già ad un gesto per schierarsi a favore di Juan Jesus nel caso di presunto razzismo da parte di Acerbi in Inter-Napoli. Con una iniziativa simile a quella già proposta, ai tempi, per far sentire la vicinanza della piazza nei confronti di Koulibaly.

Lo racconta l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Intanto, iniziano a trapelare i primi indizi di una grande iniziativa prima Napoli-Atalanta: come per Koulibaly, pure lui vittima di razzismo da parte della curva dell'Inter, si lavora per indossare delle maschere oppure per una tinta nera sul volto. Ma Juan Jesus non è solo. Stavolta i social sono tutti per lui: dopo la gara con il Cagliari era stato oggetto di un'ondata di odio per l'errore difensivo. Motivo per cui sospese per molti giorni i commenti. È una battaglia che non voleva combattere, perché quando è uscito da San Siro pensava che non sarebbe successo tutto questo. Ma ora è una battaglia che fa anche i suoi figli, perché avere la pelle nera non può essere motivo di insulto. E nessuno può negargli il diritto di ribellarsi".