Un radioascoltatore 80enne si emoziona in diretta ricordando la sua prima volta allo stadio, il Napoli gli promette un biglietto in Tribuna!

Napoli calcio - Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, un radioascoltatore di 80 anni ha chiamato in diretta durante il filo diretto raccontando la prima volta in cui ha assistito ad una partita del Napoli. Tante lacrime per lui, che ha costruito un momento a dir poco commovente. Il Napoli, nella persona di Alessandro Formisano, ha annunciato che, non appena saranno riaperti gli stadi, il signor Vittorio (il radioascoltatore in questione) sarà invitato in Tribuna d'Onore.