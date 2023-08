Napoli-Apollon, diretta pirata su Youtube: tifosi furiosi, chi ha pagato non viene tutelato! Inaccettabile pagare 10 euro e vedere la stessa gara trasmessa sui social senza alcun controllo.

Questa volta è il turno dei canale Crmdevil, Football Gamers, Whathefootball che trasmettono integralmente la partita dal fischio d'inizio senza tenere conto delle leggi severe da poco in vigore. Probabile che scatterà anche per lui come successo per altri utenti nelle gare precedenti denuncia alla polizia postale e richiesta di risarcimento danni.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 14 luglio, il 26 Agcom ha approvato il nuovo Regolamento operativo (relatore Massimiliano Capitanio), complementare alla legge, a completamento del quadro normativo e regolamentare che ha la sua principale novità nei poteri d’intervento concessi all’Autorità che può chiedere alle società di Tlc di intervenire e oscurare in 30 minuti al massimo i siti su cui è stata avanzata segnalazione dalle parti lese (DAZN, Sky o Lega Serie A per esempio). È anche previsto l’inasprimento delle sanzioni: carcere fino a 3 anni per chi trasmette in maniera illegale e sanzioni sino a 5mila euro per chi ne fruisce.