Mundo Deportivo elogia Calzona: ha cambiato il Napoli in poco tempo, le prestazioni parlano chiaro

Mundo Deportivo fa i complimenti a Francesco Calzona per come ha saputo incidere in poco tempo sul Napoli:

"Calzona ha cambiato volto alla squadra del Napoli in poco tempo. Con Mazzarri, gli azzurri avevano un rendimento negativo. Il nuovo allenatore ha saputo motivare i suoi calciatori dandogli un gioco che consente la riaggressione veloce quando si perde il pallone. Calzona conosceva gran parte della rosa avendola già allenata con Spalletti. Le prestazioni dei partenopei sono migliorate davvero tanto come confermano anche i risultati".