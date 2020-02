Mundo Deportivo - Distorsione alla caviglia per Pique, accertamenti nelle prossime ore

Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto riportato dai colleghi di Mundo Deportivo, Gerard Pique, difensore del Barcellona uscito nei minuti finali della sfida contro il Napoli per infortunio, avrebbe sofferto una brutta distorsione alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo. Subito dopo il cambio, il giocatore non ha voluto seguore il medico negli spogliatoi per assistere ai minuti finale del match dalla panchina. Non è da escludere che il giocatore si sottoponga nelle prossime ore a degli accertamenti medici per verificare se ci sia l'interessamento dei legamenti.