Mundo Deportivo - Barcellona in attesa di ricevere news sulla gara col Napoli: possibile si giochi a porte chiuse

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gabi Sans, giornalista del Mundo Deportivo: “Per Barcellona-Napoli, in programma mercoledì prossimo, 18 marzo, ritorno degli ottavi di Champions League, sono in arrivo notizie per sapere se sarà confermata la presenza del pubblico o se si giocherà a porte chiuse. Barcellona oggi si è svegliata con la notizia tirata fuori dall’Esportiu de Catalunya, che racconta di come il massimo organo politico della regione avrebbe deciso in una riunione tenutasi lo scorso sabato, di non concedere l’accesso al pubblico bluagrana allo stadio, come misura di prevenzione contro il coronavirus. Bisogna tenere presente che già un’altra manifestazione sportiva in programma nella città, come la maratona di Barcellona, che si sarebbe dovuta svolgere il 5 marzo, è stato spostata al 25 ottobre per precauzione. Il Barcellona, in questo momento, è in attesa di ricevere dalle autorità le istruzioni sul da farsi, che arriveranno appena la situazione diverrà definitiva. Ad oggi, il Barça ha già emesso cinquemila biglietti solo per i tifosi del Napoli".