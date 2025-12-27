Moviola Udinese-Lazio, Marelli: "Gol di Davis? C’è un vuoto nel regolamento"

La tensione non si placa in casa Lazio dopo il pareggio maturato al fotofinish contro l’Udinese. Il gol di Davis al 95’, che ha fissato il risultato sull’1-1 dopo il vantaggio biancoceleste arrivato con l’autogol di Solet su pressione di Vecino, continua ad alimentare un acceso dibattito arbitrale.

Udinese-Lazio, il parere di Marelli

Sotto la lente d’ingrandimento c’è la dinamica dell’azione che ha portato alla rete friulana. I sospetti riguardano un possibile doppio tocco di mano: il primo di Palma nella fase iniziale dell’azione, il secondo dello stesso Davis nel controllo che ha preceduto il tiro. L’arbitro Colombo, dopo il confronto con il VAR, ha deciso di convalidare il gol, scatenando le proteste dei giocatori laziali e le perplessità degli addetti ai lavori.

A rendere il caso ancora più controverso è stata la gestione delle immagini televisive: la Lega Serie A ha mostrato in diretta soltanto il possibile fallo di Palma, senza evidenziare chiaramente il successivo contatto di Davis, elemento che ha contribuito ad alimentare polemiche e sospetti.

Nel post-partita di DAZN, l’ex arbitro Luca Marelli ha provato a chiarire la decisione, puntando il dito su una lacuna regolamentare. “Non possiamo sapere che valutazione sia stata fatta al Var, mi auguro che abbiano visto entrambi i tocchi di braccio”, ha spiegato l’esperto.

Il punto centrale riguarda il concetto di immediatezza tra il tocco di mano e la realizzazione del gol. “Il regolamento dice che una rete non può essere segnata se il pallone tocca il braccio e immediatamente dopo viene realizzato un gol. Qui il punto è capire cosa significhi ‘immediatamente dopo’”, ha aggiunto Marelli, sottolineando come non esista un limite temporale chiaramente definito.

Secondo l’analisi, se Davis avesse concluso subito dopo il contatto col braccio, la rete sarebbe stata annullata. Il controllo prolungato prima del tiro, invece, ha portato alla concessione del gol: “C’è un grande punto interrogativo perché c’è un vuoto nel regolamento”.