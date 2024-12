Moviola Napoli-Lazio, rigore su Kvaratskhelia? Le immagini dal VAR | FOTO

Moviola Napoli Lazio - Proteste in casa azzurra, al 41' della sfida del Maradona, per un fallo al limite dell'area di rigore su Kvaratskhelia di Marusic. Ma a rivedere l'azione, sebbene manchi il fallo che l'arbitro Colombo non ha concesso (dando il vantaggio agli azzurri) ed eventualmente l'ammonizione, il contatto fra il georgiano e il terzino della Lazio è avvenuto al limite dell'area.

Luca Marelli ha commentato l'episodio a Dazn: "Manca il fallo di Marusic su Kvaratskhelia. Ma il contatto con la gamba sinistra di Kvara era abbondantemente fuori area, circa mezzo metro".

Come evidenziano le immagini viste al VAR con un silent check: