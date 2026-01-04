Moviola Lazio-Napoli, Calvarese: "Secondo giallo a Noslin esagerato, e sulla punizione dello 0-2...."

Il match tra Lazio e Napoli continua a far discutere, soprattutto per alcuni episodi arbitrali.

Calvarese difende le decisioni sul campo

Il giornalista Gianpaolo Calvarese interviene su X per chiarire un momento chiave della partita: «LazioNapoli – Il tocco di braccio di Noslin da cui nasce la punizione dello 0-2 non è falloso: arto in posizione naturale, movimento congruo con la giocata, Rrahmani lo spinge. E il secondo giallo per l’attaccante è esagerato».

Secondo Calvarese, quindi, la punizione che ha portato al raddoppio azzurro è corretta e l’espulsione comminata all’attaccante della Lazio risulta discutibile, chiarendo alcune polemiche nate dopo la partita.