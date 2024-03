Moviola Inter-Napoli, Bergonzi: "Mai rigore su Rrahmani! La verità sull'angolo gol e contatto Meret-Thuram"

L'ex arbitro internazionale, Mauro Bergonzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della Domenica Sportiva in onda su RAI 2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it

"Gara molto tranquilla e corretta fino a quando il Napoli non ha pareggiato, gli animi poi si sono accesi. L'azione che ha portato al calcio d'angolo e al gol di Juan Jesus nasce da un contrasto Di Lorenzo-Darmian. Darmian dice: "L'ha toccata lui". Onestamente ho rivisto le immagini tante volte. Darmian mette il piede davanti a Di Lorenzo, sembrerebbe proprio lui a toccare per ultimo. Forse anche Di Lorenzo tocca il pallone per ultimo con la punta, ma dalle immagini sembra pi√Ļ Darmian che la tocca per ultimo. A questo punto do ragione all'assistente di linea che dal campo √® posizionato meglio. Contatto Rrahmani-Thuram? Mai calcio di rigore, quella di La Penna √® una delle decisione pi√Ļ blle di questo campionato. Rrahmani tocca la palla e cambia la traettoria. Infine sul contatto aereo Meret-Thuram entrambi intervengono contemporaneamente sulla palla e in questi casi si d√† fallo sul portiere"