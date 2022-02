Morto Maurizio Zamparini: lutto nel mondo del calcio per l'ex storico presidente del Palermo

E' morto Zamparini. Ultime notizie riguardo la tragica scomparsa dell'ex storico presidente del Palermo. E' scomparso a 80 anni Zamparini a causa di una peritonite, per cui era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 27 dicembre.

Morto Zamparini: lutto nel mondo del calcio

Arriva la conferma. Maurizio Zamparini è morto intorno alle due di questa notte nella stanza dell’ospedale di Cotignola, in provincia di Ravenna. L'ex storico presidente del Palermo era ricoverato per problemi seri al colon. Non ha più retto l'80enne, che ha fatto la storia del mondo del calcio italiano, alle terribili sollecitazioni dell’ultimo periodo. Infatti, Zamparini da mesi era distrutto a causa della morte prematura del suo giovane figlio Armandino, deceduto a ottobre a Londra a causa di un’ischemia improvvisa.

Non aveva assolutamente superato il gravissimo trauma Zamparini ed ora è morto a causa di una peritonite. L'imprenditore di successo in vari settori, dal commerciale all’immobiliare, aveva legato la sua vita al mondo del calcio, portando il Venezia in serie A e poi, nel luglio del 2002, aveva acquistato il Palermo con cui ha realizzato il sogno dei tifosi: il ritorno in serie A e la partecipazione alle coppe Europee. La fine del suo rapporto con il Palermo è stata drammatica, gli arresti domiciliari prima e poi il rinvio a giudizio.

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A