Mondiale per Club, Sportmediaset - ADL non si arrende, legali a lavoro per il ricorso contro la Juve

Napoli - Arrivano le ultime notizie in merito a quello che può essere il ricorso di Aurelio De Laurentiis contro la Juventus per la partecipazione al Mondiale per Club 2025, legali a lavoro per trovare una soluzione.

Mondiale per Club 2025: ricorso Napoli contro Juve

Aurelio De Laurentiis sta portando avanti il lavoro con i suoi legali per presentare ricorso contro la partecipazione della Juventus al Mondiale per Club a discapito del Napoli. All'indomani dell'eliminazione dei partenopei per mano del Barcellona, scrive SportMediaset, c'è stato un nuovo confronto tra il presidente del Napoli e i suoi legali per fare il punto sul ricorso contro il club bianconero che, secondo il pensiero di ADL, non ha i criteri per qualificarsi alla nuova competizione che nascerà l'anno prossimo.

De Laurentiis aveva annunciato questo possibile ricorso già prima dell'eliminazione dalla Champions League. Due settimane fa, in occasione del 'Business of Football Summit' a Londra, si espresse così sul tema: "Mi spiace per Calvo (dirigente della Juventus, ndr) che credo sia ancora qui, posso anche essere dispiaciuto per la Juventus, che è stata punita ed estromessa dalle coppe in questa stagione. Dovessimo battere il Barcellona e successivamente ottenere un pari e una vittoria, saremmo qualificati di diritto. Ma penso pure che il Napoli dovrebbe andarci comunque, proprio perché se la Juventus è stata punita dall’UEFA con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per club, fermo restando poi che tale manifestazione ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale".