Mondiale per club, Repubblica - De Laurentiis valuta il ricorso contro la Juve tramite un pool di legali: le tempistiche

Ultime notizie calcio Napoli - Dalle parole ai fatti, la sfida infinita fra Napoli e Juventus potrebbe vedere un nuovo capitolo fuori dai campi di gioco con protagonista il Mondiale per Club: la sfida è per il secondo posto riservato all'Italia, oltre l'Inter, che partenopei e bianconeri si stanno contendendo. In realtà, la Juve è fuori dalle coppe e può solo guardare a ciò che fa il Napoli, sperando in un passo falso. Ma la competizione allargata voluta dalla FIFA ha un montepremi ghiotto, e complessivo, di 2,5 miliardi di euro.

Mondiale per club: ricorso SSC Napoli?

I bianconeri sono secondi a 47 punti nel ranking UEFA, il Napoli è terzo a 42 e per compiere il sorpasso deve eliminare il Barcellona agli ottavi di finale di Champions e poi conquistare un’altra vittoria ai quarti. Solo così potrebbe scavalcare la Juventus e garantirsi l’accesso alla nuova competizione del Mondiale per Club, in programma tra giugno e luglio 2025. E De Laurentiis, nell'intervento al Financial Times, è stato chiaro: "Mi dispiace per loro che sono stati puniti dalla UEFA ed estromessi dalle Coppe: se noi dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, dovremmo andare noi di diritto al Mondiale. Ma noi dovremmo andarci comunque. Se la Juve è fuori dalle Coppe, non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club".

Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica, è un discorso, quello di De Laurentiis, che potrebbe avere un seguito:

"Conferme ufficiali non ce ne sono, ma il club azzurro – tramite un pool di legali - sta valutando la possibilità di presentare un ricorso contro l’Uefa proprio per la questione Juventus. La penalizzazione comminata ai bianconeri nello scorso campionato non è stata accompagnata da un provvedimento simile anche nel ranking Uefa: è questo uno degli aspetti che sta esaminando il Napoli per capire eventualmente se e come procedere. I tempi sono ovviamente lunghi: in primis c’è la sfida col Barcellona, valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions e in calendario martedì 12 marzo, e poi bisognerebbe attendere pure il cammino europeo della Lazio che teoricamente è ancora in corsa e all’andata ha battuto 1- 0 il Bayern Monaco. I biancocelesti potrebbero continuare l’avventura in Champions migliorando di conseguenza il ranking. Quando il quadro sarà completo, il Napoli prenderà le sue decisioni. Un precedente non esiste, quindi sarebbe un ricorso unico nel suo genere. Per il momento, dunque, Napoli-Juventus si disputerà unicamente domani sera allo stadio Maradona. Domani si gioca al Maradona, tra qualche mese il duello potrebbe trasferirsi in un’aula di tribunale. Non resta che aspettare".