Il Real Madrid è in finale al Mondiale per Club. Le merengues hanno superato egli egiziani dell'Al Ahly.

Real Madrid in finale nel Mondiale per club

Finisce 1-4, con Vinicius, Valverde, Rodrygo e Arribas in gol oltre a Maaloul per il momentaneo 1-2. Ancelotti se la vedrà domenica con i sauditi dell'Al Hilal per l'atto conclusivo del torneo.

