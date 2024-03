Mondiale per Club, De Laurentiis prepara il ricorso anti-Juve: una mossa di ieri di ADL fa pensare che il Napoli ci crede

Ultime notizie Champions League - Dopo l'uscita agli ottavi contro il Barcellona, il Napoli di De Laurentiis vede sfumare il sogno Mondiale per Club 2025, il primo con la nuova formula.

Ma De Laurentiis non si dà per vinto e pensa ancora al ricorso contro la Juventus, per portare il Napoli al Mondiale per Club. Lo scrive l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"I soldi del Mondiale svanito sono quelli che De Laurentiis ora più rimpiange. Ed è vero: ancora ieri ha contattato i suoi legali internazionali per fare il punto sul ricorso contro la Juventus: perché il Napoli crede davvero che ci siano dei margini. E poco importa che Infantino abbia già dato il benvenuto alla Juventus a Usa 2025. Un messaggio che ha molto infastidito De Laurentiis per tempistica e modalità. Un ricorso alla Fifa o a un tribunale sportivo? Ecco, uno dei primi dilemmi da sciogliere. Ma De Laurentiis non si arrende".