Mondiale per Club, il Napoli deve evitare supplementari e rigori a Barcellona! Ecco il motivo

Domani sera il Napoli affronta il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League in una partita determinante anche per la corsa al Mondiale per Club. Il Napoli infatti ha ancora speranze di qualificarsi alla prima edizione FIFA della competizione in programma nel 2025 ma per farlo deve vincere in trasferta a Barcellona e ottenere almeno 2 punti ai quarti di finale.

Napoli al Mondiale per club?

Tuttavia, come chiarisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non basta vincere domani sera. Serve farlo nei 90 minuti regolamentari.

In caso di qualificazione con vittoria a Barcellona, infatti, al Napoli basterebbe un altro successo ai quarti di finale tra andata e ritorno, oppure due pareggi. Ma se invece il Napoli vincesse domani ai supplementari o ai calci di rigore, allora servirebbe addirittura raggiungere la semifinale di Champions League per guadagnare i punti necessari alla qualificazione al Mondiale per Club.