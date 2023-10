Mistero Politano: ieri Gazzetta (che poi cancella la news) lo dava per convocato al posto di Zaniolo, oggi Spalletti chiama un altro attaccante

Dopo le ore tribolate in casa Italia a Coverciano, con il blitz delle forze dell'ordine che hanno parlato a lungo con Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo che hanno poi abbandonato il ritiro, spunta un mistero mediatico per quanto riguarda un giocatore del Napoli.

Ieri sera infatti, la Gazzetta dello Sport online aveva annunciato la convocazione di Politano e Ricci al posto dei due azzurri, salvo poi cancellare l'articolo dal proprio sito internet. Dopo poco, anche SportMediaset rilanciava la notizia.

Questa mattina invece, Spalletti non ha convocato nessuno dei due: l'unico che si è unito a Coverciano è il romanista Stephan El Shaarawy, come riportato dagli account social ufficiali della nazionale.

Questo intanto il comunicato della FIGC in merito ad Italia-Malta di domani, con tanto di lista dei convocati:

"Allenamento questa mattina a Coverciano per la Nazionale, che nel pomeriggio si trasferirà a Bari alla vigilia del match con Malta in programma domani sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo Stadio ‘San Nicola’.

Il Ct Luciano Spalletti ha convocato Stephan El Shaarawy, che sta raggiungendo il Centro Tecnico Federale e sarà a disposizione per la seduta di allenamento in programma alle ore 11. L’attaccante della Roma torna in Nazionale a due anni e mezzo di distanza dall’ultima convocazione in occasione delle gare con Bulgaria e Lituania del marzo 2021.

ITALIA-MALTA A BARI. Si va verso il tutto esaurito al ‘San Nicola’: sono oltre 53.000 i biglietti venduti per il match tra Italia e Malta. Si ricorda che l’accesso dei bambini allo stadio sarà consentito soltanto dietro presentazione di un regolare titolo di accesso.

I CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)".