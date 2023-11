Su Twitter sta diventando virale questo post di un utente tifoso del Napoli che ha pubblicato due foto abbracciato con Luciano Spalletti nel ritiro dell'Italia a Roma:

"Eri seduto al tavolo e tutti ti stavano chiedendo foto. Ma quando sono arrivato io e ho detto sono del Napoli, mi hai guardato negli occhi, ti sei alzato in piedi sorridendo e mi hai abbracciato. Ti sei alzato solamente per me, un gesto che ricorderó per sempre. Luciano Spalletti".