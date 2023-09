Ministro dello Sport, Abodi: "Recupereremo il centro sportivo Delphinia di Caivano"

Ultime notizie Napoli - «Vogliamo recuperare l’umanità di questi luoghi», ha parlato il ministro dello sport, Andrea Abodi, nel corso di un sopralluogo tecnico al centro sportivo Delphinia di Caivano, il posto dove si sono consumate alcune delle violenze del branco su due bambine di 10 e 12 anni, queste le parole dall'edizione odierna di Repubblica:

"Sono impegni molto importanti, abbiamo il dovere, il piacere e anche l’orgoglio di rispettarli passo dopo passo, giorno dopo giorno, in modo che si veda la trasformazione e il recupero dell’umanità di questi luoghi. Siamo qui per accompagnare i tecnici e per dare continuità a quello che abbiamo detto. Questo è un lavoro di squadra che darà continuità a quanto promesso dalla premier. Dopo di me verranno anche gli altri ministricoinvolti nel progetto di riqualificazione. Quello che vogliamo, è fare di questa struttura un centro sportivo polivalente come era originariamente stato progettato".